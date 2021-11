Colle Aurelio, frana sul ponticello in via di Brava: strada chiusa. I residenti: "Siamo isolati"

Uno smottamento laterale della via, in concomitanza con il ponticello, ha costretto alla chiusura, obbligando i residenti a fare i conti con il traffico intasato del quadrante. Siamo a Colle Aurelio, in via di Brava, interdetta alla viabilità nella mattinata di lunedì 15 novembre tra via del Pescaccio e via Brunialti. L'asfalto ha ceduto all'altezza del civico 79. I vigili del fuoco sono intervenuti per chiudere la strada e le ditte del municipio XII per mettere in sicurezza provvisoriamente il tratto.

"Siamo isolati, non abbiamo nemmeno il bus per andare a lavoro o portare i bambini a scuola" spiega un residente. La denuncia è partita dal comitato La voce di Colle Aurelio che sulla propria pagina Facebook tiene aggiornati i cittadini, preoccupati per le tempistiche dei lavori. "Quanto ci vorrà? Così abbiamo un'unica via d'uscita dal quartiere su via Aurelia, ma la strada è sempre congestionata".

"Non sarà un intervento di pochi giorni" spiega a RomaToday l'assessore ai Lavori pubblici Francesco Geraci. "Domani saremo sul posto per un primo sopralluogo con le ditte dei sottoservizi, devono dare il loro ok a far partire il cantiere per ragioni di sicurezza. Insieme saranno presenti anche i tecnici della ditta del municipio che avvierà i cantieri". Si cerca di fare il prima possibile, pioggia permettendo. La stagione fredda, si sa, non aiuta gli interventi di manutenzione stradale. "Stiamo cercando in ogni modo di accelerare, la macchina è comunque partita immediatamente".

A sollecitare il municipio alla rapidità per venire incontro alle esigenze dei cittadini pensano anche dall'opposizione. "Stiamo raccogliendo il timore di centinaia di cittadini, che memori delle vergognose tempistiche di chiusura di altre strade nel Municipio, temono per un prolungato blocco a tempo determinato di questa arteria fondamentale per tanti quartieri del quadrante Roma Ovest. Resteremo vigili" commentano Fabrizio Santori, consigliere capitolino della Lega e Giovanni Picone capogruppo al municipio XII. "Raccogliamo positivamente - aggiunge Picone - la disponibilità del presidente Tomassetti a istituire un'apposita Commissione Speciale Periferie che è stata una esplicita richiesta delle opposizioni di centrodestra".