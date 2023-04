"Il Comune asfalta una strada in buono stato, già rifatta da noi due anni fa"

“Il Comune di Roma spreca denaro per asfaltare strade già asfaltate e in buone condizioni”. L’attacco alla giunta Gualtieri arriva dal Movimento 5 Stelle, con Linda Meleo, capogruppo in Campidoglio ed ex assessora ai Trasporti e ai Lavori Pubblici della giunta Raggi, che ricorda come “si stia asfaltando un tratto di via della Pisana che avevamo già asfaltato noi tra maggio e giugno 2021”.

Il riferimento è alla presenza dei mezzi dell’Anas in via della Pisana, appunto, in un tratto di strada già sottoposto a interventi di riqualificazione: “Si tratta di un chilometro circa che era già in buone condizioni e non necessitava di interventi - sottolinea Meleo - Quindi Anas, oltre a fare i tratti che mancavano, è andata a ripassare su quel chilometro, che rispetto ad altre strade decisamente più critiche non presentava criticità. Questo comporta uno spreco di tempo e di risorse pubbliche che potrebbero invece essere indirizzate su situazioni molto più complesse a livello municipale”.

I lavori rientrano nel pacchetto di opere per cui, a metà 2022, Roma Capitale aveva investito circa 18 milioni di euro per il rifacimento di circa 100 km di viabilità comunale ammalorata, utilizzando una convenzione con Anas. La prima tranche di finanziamenti aveva individuato le strade più ammalorate di 9 Municipi, tra cui via di Ponte Galeria, via di Casal Selce, via della Storta, via Casal del Marmo, via Boccea e appunto via della Pisana.

“Si tratta di un anticipo della ancora più vasta operazione di manutenzione straordinaria prevista a valere sulle risorse del Giubileo - aveva spiegato l’assessora ai lavori pubblici e alle infrastrutture di Roma Capitale, Ornella Segnalini - attraverso la quale, grazie all’iniziativa del sindaco Gualtieri e tramite il supporto dell’Anas, la Capitale si prepara da subito all’evento del 2025, mettendo in sicurezza la maggior parte delle strade di penetrazione e di grande viabilità”.