Via della Pisana, ancora disagi. Flashmob di PD e cittadini

Complice un problema al cantiere la viabilità è stata interrotta per qualche ora. I dem: “La via ostaggio dei 5S”. Da lunedì senso unico alternato

Continuano i problemi di viabilità in via della Pisana. La fondamentale arteria di comunicazione in zona Roma ovest rimane area di cantiere e nella giornata del 13 maggio ha visto anche un’interruzione del traffico per qualche ora. Così spiega su Facebook l’assessore competente della giunta guidata dalla 5Stelle Silvia Crescimanno, Alessandro Galletti: “Per causa di una perdita di Acea Idrica [la strada] è stata chiusa al traffico per qualche ora. Fortunatamente il danno è stato riparato. Da lunedì sarà predisposto un senso unico alternato con semaforo per limitare i problemi del traffico. Abbiamo chiesto a Italgas di accelerare con la bonifica della rete”.