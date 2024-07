Lavori al via nell'ambulatorio Asl alla Pisana. Il consultorio verrà spostato

Partono finalmente i lavori di ristrutturazione del consultorio, e centro vaccinale, di via della Consolata, 52. Secondo quanto annunciato dal presidente del municipio XII Elio Tomassetti, il cantiere verrà avviato entro l'estate e terminerà, salvo intoppi, a marzo 2026. Un anno e mezzo per risistemare 310 metri quadrati di immobile.

"A seguito della conferenza sociosanitaria del 24 giugno scorso ci è stato garantito che il progetto sarà suddiviso in tre fasi" spiega Tomassetti. "Nessuna di queste però" assicura il minisindaco "impatterá sull'operativitá del centro vaccinale". La terza fase invece porterà al temporaneo trasferimento del consultorio nell'ambulatorio della Asl di largo Quaroni, distante venti minuti con i mezzi pubblici, trenta minuti a piedi.

"Stiamo lottando per un principio cardine della democrazia, ossia il diritto di tutti a curarsi e per questo ringrazio l’Assessore alle politiche sociali Fabio Bomarsi, le associazioni del municipio XII e la delegata del sindaco per l’ASL RM3, Pina Marturani. Il municipio vigilerà affinché non vi siano intoppi nell’iter e soprattutto che non venga mai a mancare il servizio erogato".

Il progetto, lo ricordiamo, vale 782mila euro, fondi provenienti dal Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza, ndr). Secondo il cronoprogramma iniziale il cantiere sarebbe dovuto partire nel 2022.