Pisana, nuovi marciapiedi in sicurezza ma il quadrante insorge: "Così restiamo senza posti auto"

"Va bene i nuovi marciapiedi ma la macchina dove la parcheggiamo?". Tra via dei Brusati e via degli Alidosi i residenti insorgono. Sulle due strade del quadrante Pisana stanno sparendo decine di posti auto. L'ex amministrazione M5s municipale ha avviato un intervento di manutenzione straordinaria sulle due vie appaltando 630mila euro di lavori a fine consiliatura. Nuovi marciapiedi e percorsi transennati in sicurezza nei pressi della scuola Ildebrando Pizzetti.

Il cantiere è quasi concluso e gli abitanti, non più costretti a camminare in strada magari con un passeggino, dovrebbero festeggiare. Già, se non fosse che non sanno più dove lasciare la macchina. Le strade in questione sono troppo strette per parcheggiare di fianco al marciapiede. "Ieri ho lasciato l'auto a un chilometro di distanza da casa con tre sacchetti della spesa" racconta Marzia, una residente. "Va bene la sicurezza e i marciapiedi ma prima di intervenire si doveva pensare a qualche soluzione per le auto". Così la pensa un nutrito gruppo di abitanti, che ha addirittura lanciato una petizione su change.org per chiedere lo smantellamento dei lavori fatti finora.

Tornare indietro è difficile, a meno che non risultino profili di irregolarità nella procedura, come spiega a RomaToday il consigliere dem Augusto Rossi. Lo scorso 15 novembre insieme al presidente del municipio XII Elio Tomassetti ha incontrato i cittadini sul posto. Un'assemblea pubblica partecipata da decine di cittadini, sul piede di guerra per la mancata comunicazione al territorio in merito al cantiere. "La maggioranza dei presenti è su tutte le furie soprattutto per non essere stata coinvolta in nessun modo dalla precedente amministrazione. Neanche noi che eravamo all'opposizione sapevamo niente. Nè in Consiglio municipale né in commissione Mobilità ne è stata mai data comunicazione. Noi almeno ci stiamo mettendo la faccia". Difficile appunto che si possa smantellare i nuovi marciapiedi. "Stiamo ascoltando i cittadini e studiando con il presidente possibilità di parcheggi su terreni privati". Ipotesi complessa e remota.