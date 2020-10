La rotatoria a cinque stelle è solo disegnata e le auto la ignorano: "Così l'incrocio è più pericoloso di prima"

Altro che sicurezza. Ora l'incrocio, commentano i residenti di zona, rischia di essere peggio di prima. Siamo nel quartiere Pisana, all'intersezione tra via del Balzaretto, via Vignaccia, via di Villa Troisi, via San Giovanni Eudes. Qui nella serata di ieri è spuntata una nuova rotatoria. I cittadini la chiedevano da tempo, il municipio XII ha concluso i lavori stradali in una giornata di cantiere e ora esulta per il risultato raggiunto. "Il quadrante ha una viabilità un po' più sicura" scrive sulla sua pagina Facebook la minisindaca M5s Silvia Crescimanno. Gli automobilisti però non sembrano essere così tanto sicuri.

Manca la segnaletica verticale del dare la precedenza in tre vie su quattro che arrivano all'incrocio, il che significa che chi arriva da quelle tre strade rischia di accorgersi solo all'ultimo del cambio di viabilità. Ma soprattutto la rotatoria è solo disegnata. Non c'è nessuna struttura rialzata che ne impedisca l'attraversamento, nessuna aiuola, nessun dosso che costringa le auto a girare. E infatti passano tutte o quasi da una parte all'altra, attraversando nel mezzo la rotatoria e ignorandone completamente la funzione.

Ma il pasticcio non sfugge ai cittadini. Il comitato di quartiere scrive subito una mail urgente alla presidenza del municipio e all'assessore M5s alla Mobilità Valerio Vacchini per chiedere che la rotatoria venga rifatta, ma stavolta che sia visibile e rialzata rispetto all'asfalto. "Nel sopralluogo di questa mattina il 95% delle auto attraversava l'incrocio senza rispettare il disegno a terra. Speriamo intervengano il prima possibile" spiega Lorenzo Russo, presidente del Cdq Pisana Vignaccia Quaroni. E proprio sui gruppi di quartiere non mancano testimonianze video e commenti di cittadini imbufaliti.

"Pericolosa e inutile. Che intervento ridicolo" scrive Federica S. Tutti o quasi concordano. Un centinaio i commenti sotto il video pubblicato nel gruppo Facebook "Sei della Pisana se..." che mostra chiaramente le vetture attraversare nel mezzo la rotatoria. "Senza ostacoli al centro è ancora più pericolosa di un incrocio normale" commenta Roberta C. Qualcuno è ironico: "Se non ancora non l'avete capito è il punto d'atterraggio dell'elicottero". Poi, tra i commenti del post ufficiale della presidente Crescimanno, spunta anche l'assessore Valerio Vacchini, che risponde a una cittadina: "Tutta colpa del codice della strada che prevede la segnaletica orizzontale da sempre".

Abbiamo provato a contattarlo telefonicamente per avere spiegazioni e capire se il municipio interverrà nuovamente, senza però ottenere risposta.