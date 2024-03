Alla Pisana un nuovo polo per bambini e ragazzi. Il municipio a caccia di gestori

Un polo sociale con attività rivolte a bambini e ragazzi nella fascia 6-18, per contrastare la povertà educativa sul territorio. È il progetto del municipio XII da realizzare nei locali dell'immobile di via Longhena, 98, nel quartiere Pisana, già in gestione al centro anziani della zona.

In queste ore la pubblicazione di una manifestazione di interesse per indagare il mercato e capire se ci siano realtà disponibili a metterlo in piedi. I servizi richiesti vanno dall'organizzazione di laboratori sperimentali di musica, arte in genere, all'approccio alla lettura all'aiuto nello svolgimento dei compiti a casa. L'appalto decorrerebbe a partire dal 1 maggio 2024 e andrebbe a coprire fino al 20 luglio e successivamente dal 10 settembre al 20 dicembre dell'anno corrente. Il tutto per un importo complessivo di circa 65mila euro.

"Una scelta strategica quella del nostro municipio per dare servizi a una fascia d'età spesso dimenticata dalle istituzioni ma che più ha sofferto il covid e a cui tuttora mancano luoghi sani di aggregazione" commenta il presidente del XII municipio Elio Tomassetti.

I progetti per l'immobile di via Longhena

Resta da completare l'utilizzo degli spazi dell'immobile di via Longhena, di proprietà del municipio. Sul piatto fondi del Pnrr e due progetti per i due piani dell'edificio che ancora non sono sfruttati. Al momento all'interno si trova la più grande biblioteca del quartiere, il centro anziani e la sede del gruppo K9 della Protezione Civile. Restano liberi e vuoti due piani di un'ala, che nelle intenzioni della maggioranza del municipio, messe nere su bianco in una delibera del 2022, andrebbero destinati a due finalità differenti: su un piano un centro per l'accoglienza di donne vittima di violenza e pronte a iniziare un percorso di reinserimento in società, sull'altro un polo dedicato al cosiddetto "housing first". Che è un modello di intervento nell'ambito delle politiche sociali finalizzato a contrastare la marginalità, fornendo a persone senzatetto singoli appartamenti indipendenti.