Pisana, dopo oltre un anno di chiusura riapre i battenti la biblioteca di via Longhena

Riapre la Biblioteca Longhena. Ci sono voluti circa 19 mesi, ma adesso il polo culturale dell'omonima via, al civico 28, tra i quartieri Incis-Pisana, Colle Massimo e Quaroni Baldassarre torna a svolgere le sue funzioni. La notizia è stata accolta con grande entusiasmo dai comitati di zona, in particolare quello dell'Incis-Pisana che in questi mesi ha seguito con apprensione le sorti dell'istituzione.

Ad agosto l'associazione aveva espresso preoccupazione per la mancanza di notizie certe, paventando il rischio di un lento deterioramento del patrimonio custodito dalla Longhena: 20.000 tra libri, cd e dvd e 1620 materiali audiovisivi. Tutto consultabile sul posto grazie agli oltre 30 posti presenti all'interno delle sale.

Questa mattina, mercoledì 27 ottobre, la Longhena è stata dunque riaperta al pubblico alla presenza della direttrice di Biblioteche di Roma Mariarosaria Senofonte, della responsabile Alessia Pompei e dei nuovi bibliotecari Nadia Di Bella e Domenico Martone. Ed è proprio grazie a questi ultimi due, appositamente formati nelle ultime settimane, che è stato possibile far tornare attiva la Longhena che lamentava mancanza di personale.

"Dopo la chiusura di un anno, la biblioteca di Pisana riapre - le parole del presidente del XII Municipio Elio Tomassetti - , grazie soprattutto all'impegno dei cittadini che hanno insistito per non perdere un polo culturale importante del nostro territorio. Nostro obiettivo sarà quello di ampliare questo spazio e avviare una gestione condivisa dei beni comuni con la cittadinanza che porti servizi ai nostri quartieri".

Da novembre, la biblioteca sarà aperta il martedì e il giovedì dalle 9 alle 15, il venerdì e il sabato dalle 9 alle 13.