Pisana, nei tombini intasati crescono piante e fiori

Tombini completamente otturati, con terra e piante che fanno bella mostra di sé e crescono rigogliose. Accade in via di San Giovanni Eudes, nel XII Municipio, zona Pisana: erbe medicinali, terra e tarassaco, sbuffi di vegetazione e rifiuti vedono le caditoie del tutto sigillate. Non è arrivato da queste parti lo sforzo della giunta Cinque Stelle comunale e municipale mentre tutti hanno ancora nitido in testa il ricordo del nubifragio primaverile che ha reso Ponte Milvio un fiume in piena. Un esito che i residenti si aspettano anche in queste zone: “Quando piove il corso d’acqua è garantito”.

La strada è di competenza del municipio XII. In una nota pervenuta a Roma Today, il consigliere ex M5S Giuliano Bisenti dichiara: “Disattesi gli impegni riportati nelle linee programmatiche della presidente Silvia Crescimanno in merito ai servizi resi e al controllo dei cantieri stradali. La situazione delle caditoie comunali ostruite nella via S.G. Eudes è vergognosa, mi riferisco in particolare ai tombini limitrofi alla rotatoria tra via S.G.Eudes, via della Vignaccia e via di Villa Troili . Il quadro è totalmente difforme da quanto disposto nelle prescrizioni di cui al Disciplinare Tecnico, parte integrante della normativa capitolina e dalle direttive di giunta municipale”.