Colle Aurelio, dopo un mese riapre via di Brava. Transenne provvisorie in attesa del guardrail

Dopo un mese di chiusura ha riaperto via di Brava. Il tratto compreso tra via del Pescaccio e via Brunialti, nel quartiere Colle Aurelio, è nuovamente percorribile dalle auto. Ne dà notizia il presidente del XII municipio Elio Tomassetti.

"Oggi si sono conclusi i lavori stradali - spiega - in attesa che si consolidi il cemento e che venga posto il nuovo guard rail, sono state messe provvisoriamente delle transenne di sicurezza".

La strada era stata interdetta al traffico lo scorso 15 novembre a seguito di uno smottamento laterale della via, in corrispondenza del ponticello, obbligando i residenti a fare i conti con il traffico intasato del quadrante. L'asfalto aveva ceduto all'altezza del civico 79. E la chiusura aveva sollevato diverse lamentele e preoccupazioni circa le tempistiche di intervento.