Cantiere via della Pisana, utenti in rivolta: “Mal segnalato e pericoloso”

Cantiere in via della Pisana: dal 7 aprile al 7 maggio, per lavori alla rete del gas, senso unico di marcia nel tratto da via dei Grimaldi a via San Giovanni Eudes.

Cosa cambia

L'arteria strategica in zona Roma Ovest diventa percorribile solo in uscita con deviazione dei mezzi pubblici: cambiano tratta le linee 792, 808 (anche le corse scolastiche), 881 e 892. In particolare la linea 792 in direzione Porta San Giovanni partendo dal capolinea Eudes proseguirà su via della Pisana, via dei Matteini, via del Fosso di Bravetta, via degli Amodei, via della Consolata, via Silvestri, per poi seguire il normale itinerario. Il 808, in direzione Capasso, arrivato in via della Pisana, altezza via dei Matteini, proseguirà per dei Matteini, via del Fosso di Bravetta, via della Consolata e via di Bravetta, e poi tornerà sul normale itinerario. La 808 scuola da via della Consolata passerà anche su via Silvestri e via Serafini. Gli autobus 881, solo nel tratto in direzione via Paola da via della Pisana continueranno su via dei Matteini, via del Fosso di Bravetta, via degli Amodei, via della Consolata, via di Bravetta e poi torneranno sul tracciato consueto. La linea 892, in direzione Valle Aurelia, arrivata a via San Giovanni Eudes altezza via della Pisana, proseguirà per via della Pisana, via dei Matteini, via del Fosso di Bravetta, via della Consolata e via di Bravetta e poi tornerà sul normale percorso. I cittadini per risalire verso il centro di Roma devono usare percorsi alternativi come Via della Consolata.

Le reazioni

Tuttavia l’utenza non sembra convinta che l’area di cantiere sia stata segnalata in maniera ottimale e che la situazione sia posta in sicurezza. “Un disastro annunciato”, scrive Gianni su un gruppo Facebook di cittadini di Bravetta Pisana: “Le auto continuano a percorrerla in senso vietato finché non ci sarà l’incidente grave. Alle ore 20.40 stavo per fare un frontale all’uscita di via Pietro Tenerani ed un altro davanti alla Pizzetti ”. Il dibattito cresce: secondo Marco “i lavori si possono fare anche di notte per non creare disagi ai cittadini”. Secondo Simone, invece, bisognerebbe che i cittadini avessero “più senso civico e più rispetto per le regole” e Roberta concorda sull’idea che i cartelli ci siano e sia sufficiente rispettarli. Secondo Tiziana, la situazione è talmente spinosa che il tratto andrebbe pattugliato da agenti della Polizia Municipale.