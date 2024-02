Tratto dell'Aurelia Antica chiuso per cedimento del manto stradale

Non c’è pace per i cittadini de La Pisana e per gli automobilisti di zona. Infatti si è verificato il cedimento del manto stradale che ha costretto al blocco del traffico lungo un tratto dell’Aurelia Antica.

Lo stop alla circolazione si trova tra largo Perassi e largo Don Guanella in direzione Aurelia. Qui si è verificato un crollo della strada al seguito dei problemi sulle condutture idriche. Problemi che si sono verificati nei scorsi giorni e che hanno portato allagamenti nella zona prima dell'intervento degli operatori Acea che avevano riparato il guasto.

L’area adesso è chiusa per permettere il completamento degli interventi per risolvere la situazione.