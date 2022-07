Pisana, chiuso il parchetto di quartiere: "Da anni nessuno fa manutenzione, giochi pericolosi"

Area giochi interdetta a largo Ludovico Quaroni, nel quartiere Pisana. La decisione è arrivata a seguito di un sopralluogo dei tecnici municipali che ne hanno verificato la pericolosità e vietato temporaneamente l'uso.

Il parco, molto utilizzato dai bimbi della zona, era stato inaugurato l'11 giugno 2012. "In questi anni però il municipio e l'ufficio giardini non hanno mai fatto manutenzione - denunciano dal comitato di quartiere Pisana Vignaccia Quaroni - nonostante vari solleciti per i giochi rotti o pericolosi (schegge di legno nelle dita dei bimbi, anelli delle altalene arrugginiti, legni spaccati, viti e giunzioni perse, etc etc).

Toni polemici dall'opposizione che commenta l'accaduto. Così il consigliere della Lega del municipio XII, Giovanni Picone: "Sulla gestione delle aree ludiche non troviamo la tanto attesa discontinuità dalla passata amministrazione. Tutte le aree ludiche del territorio hanno bisogno di interventi di manutenzione straordinaria, indistintamente, dopo che per anni sono state lasciate al proprio destino e nell'insicurezza dei bambini. Pretendiamo ora fondi speciali su questa posta di bilancio e un quadro delle criticità".