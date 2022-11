Rimossi oltre 50 quintali di rifiuti in una giornata a largo Perassi

Una giornata di lavoro è servita ad AMA per rimuovere ben cinquatasette quintali di rifiuti nell'area di Largo Tommaso Perassi, in zona Hotel Ergife nel municipio XII.

L'operazione è avvenuta grazie alla spinta dell'assessore all'Agricoltura Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi. Per l'intervento è stato necessario l'impiego di una squadra di 5 operatori, un camion con cassa ragno e un altro mezzo per il trasporto rifiuti. Nell’area sarà ora posizionata una batteria di cassonetti da 2.400 lt. ad oggi mancante.

L'eliminazione di questi rifiuti si aggiunge alle oltre 120 operazioni già effettuate in extra Tari per la rimozione di accumuli di rifiuti a bordo strada in tutti i quadranti della Capitale.