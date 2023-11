INTERVISTA | "Quasi azzerate liste d'attesa dei servizi sociali. Vi racconto il municipio vicino agli ultimi"

Lo definisce, con orgoglio, "il municipio vicino agli ultimi", l'unico in tutta Roma ad aver dato un taglio netto alle liste d'attesa dei servizi sociali tramite un modello di assistenza collettiva e coprogettazione degli interventi. Un po' il fiore all'occhiello tra le attività svolte in questi primi due anni di mandato. Poi ci sono le aree verdi, la manutenzione stradale, i mercati rionali, e i grandi dossier sbloccati grazie all'intervento di Campidoglio e governo centrale, vedi la bonifica di Malagrotta o i fondi del Pnrr per Villa Pamphili. A RomaToday il presidente del municipio XII Elio Tomassetti fa il punto sulle attività svolte da quando è stato eletto, nel 2021, alla guida del territorio.

Presidente, partiamo da un obiettivo che ritiene di aver raggiunto in questi due anni...

Siamo l'unico municipio a Roma ad aver investito sulla co progettazione per quanto riguarda l'assistenza diretta ad anziani e disabili. Stiamo facendo scorrere le liste d'attesa senza aumentare le spese.

Come?

Tramite una forma di assistenza collettiva, con l'aiuto delle cooperative e degli uffici municipali, stiamo fornendo un servizio collegiale, risparmiando molte risorse pubbliche. Per darle un'idea a livello numerico, ieri la direttrice mi ha comunicato di aver fatto scorrere 14 persone disabili e 70 anziani. Abbiamo poi adottato un modello che porta il servizio sociale alle persone, non ci limitiamo ad accogliere, andiamo noi a intercettare. Penso all'apertura dei due nuovi sportelli del nostro servizio di segretariato in via Ramazzini e nel centro anziani alla Pisana.

Un tema particolarmente sentito sul territorio riguarda i mercati rionali. Ci sono cantieri che attendono di partire da anni.

Abbiamo ereditato una situazione senza prospettive, siamo stati costretti a rimettere le mani in diversi progetti. Al mercato Capasso a Bravetta abbiamo finito i lavori. Nelle prossime settimane assegneremo i banchi. Al mercato di Massimina i lavori di riqualificazione sono in corso. E ancora tra le opere finanziate c'è il famoso mercato di via Niccolini a Monteverde, l'ufficio tecnico sta portando avanti una progettazione che è già a un livello definitivo. Anche sul mercato di San Giovanni Di Dio abbiamo dovuto rimettere mano al progetto.

Già, ora però costa il doppio. Così hanno comunicato i tecnici capitolini in una recente commissione Trasparenza.

I fondi messi a bilancio durante la scorsa consiliatura erano un potenziale. Sono stati stanziati in assenza di fatto di una progettazione definitiva. È difficile che un'opera del genere possa costare meno di 8 milioni di euro.

E Porta Portese?

Stiamo per presentare alla cittadinanza un progetto di restyling che andrà a compattare il mercato, dividendo i banchi per categorie merceologiche. Deve tornare a essere un gioiello della città e volano di lavoro per le mille imprese che tutte le domeniche svolgono lì la loro attività. Stiamo procedendo intanto con il censimento dei regolari. Sicuramente nella progettazione finale avremo un occhio di riguardo anche per gli abitanti, ostaggio di un mercato diventato senza regole.

Il municipio XII è tra i più verdi di Roma, ma non mancano le aree in sofferenza sul piano della manutenzione, ordinaria e straordinaria.

A questo proposito abbiamo votato quest'estate il piano commercio, mettendo un campo la possibilità di applicare un nuovo modello gestionale: adozione dell'area ai privati con apertura di chioschi all'interno delle aree. Penso al giardino Gattinoni, piuttosto che al parco di via Vanni. L'idea è trasformarli come avvenuto a largo Ravizza, un modello per il territorio.

Villa Pamphili invece?

Abbiamo riattivato due bagni dopo anni di chiusura e stiamo riattivando anche il punto jogging, ma soprattutto l'area verde è entrata nei fondi Pnrr. Dodici milioni di euro sono destinati al recupero delle aree storiche della villa.

A proposito di Pnrr e fondi giubilari. Quali sono le ricadute sul quadrante del municipio in termini di fondi e nuove opere?

Diversi grandi dossier sono stati sbloccati. C'è il progetto per la stazione Massimina, che aprirà entro il 2025. E ancora sempre in tema di stazioni i lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche alla stazione Quattroventi e il restyling della stazione Trastevere. Quest'ultima prevede anche interventi nella piazza antistante. Tra le opere fondamentali ricordo anche la bonifica di Malagrotta, da effettuare con 249 milioni di fondi europei, in partenza a gennaio.

Quali sono gli obiettivi per la seconda metà del mandato appena partita?

Portata avanti, e in molti casi terminata, la progettazione di opere nevralgiche per il territorio, il prossimo obiettivo è quello di velocizzarne il più possibile la canterizzazione.