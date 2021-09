Elezioni municipio XII: intervista ad Alessandro Galletti, candidato presidente per il M5s

Già membro della giunta Crescimanno che governa il XII Municipio dal 2016, Alessandro Galletti è stato scelto dal Movimento 5 Stelle per provare a continuare le politiche pentastellate sul territorio per altri cinque anni. Roma Today lo ha intervistato per saperne idee e proposte in vista delle prossime elezioni del 3 e 4 ottobre.

Cura del verde - il "caso" del Giardino "Gianni Rodari"

"Abbiamo trovato quel giardino abbandonato e senza manutenzione da almeno 15 anni" le parole di Galletti, fatti interventi molto importanti con una collaborazione di squadra. Marciapiedi, segnaletica, la fontanella, le panchine, nuovi alberi, caditoie pulite, riqualificata la scalinata, ripuliti i muri e rifatti i viali. "Purtroppo ad agosto abbiamo avuto delle problematiche, l’erba è cresciuta". Ci siamo organizzati, promette Galletti, affinché ci sia una pulizia mensile e serve l’intervento di Ama.

Villa Pamphilj

Quello che è stato fatto finora, racconta l'assessore uscente, è istituire all’interno della Villa un punto dei vigili, oltre alla polizia a cavallo che gira quasi quotidianamente e gli operatori dei servizi giardini. Nel frattempo è stato rifatto il muro di cinta e i marciapiedi esterni, interventi di competenza municipale. Dentro la villa il dipartimento ha riqualificato i vialetti, col Bilancio partecipatoil Municipio sta realizzando un’area fitness tecnologica.

Rilancio delle periferie

Sono stati recuperati i fondi, 4 milioni di euro, provenienti dall’ex residence Bravetta e ora il Municipio li sta reinvestendo sul quadrante. Sono stati investiti inizialmente per la riqualificazione delle strade, ora gli attraversamenti pedonali, creeranno zone 30 fuori le scuole. Per quanto riguarda Massimina, c’è la riqualifica di vari parchi, è stato riqualificato il mercato abusivo per tanti anni, è stato riproposto il cinema all’aperto, valorizzazione forte a Forte Bravetta.

Edilizia scolastica

Non vanno più fatti i rattoppi. Nel XII Municipio ci sono 42 plessi, 8 i più critici e da due anni sono iniziati i lavori di riqualificazione. Ci vogliono interventi mirati che rimettano in sesto tutto il plesso.

(riprese e montaggio di Veronica Altimari)