Autobus in panne in mezzo alla Gianicolense, traffico in tilt

Traffico nel caos a Monteverde giovedì mattina a causa di un guasto a un autobus, rimasto in panne nel bel mezzo della Circonvallazione Gianicolense.

Il mezzo, un bus della linea 791, si è fermato all'altezza dell'incrocio con via Lami, direzione piazza Venezia, bloccando il passaggio di altri bus nel frattempo sopraggiunti e anche delle auto. Poco prima delle 13, dunque, la circolazione in direzione piazza Venezia era paralizzata, e sono dovute intervenire due pattuglie della polizia locale di Roma Capitale per deviare le auto sulla corsia dedicata al tram 8.

Qualche tensione tra automobilisti e autisti di autobus, complice anche la presenza di auto parcheggiate in doppia fila che hanno ristretto ulteriormente la carreggiata. Attesa per l'intervento del soccorso stradale per la rimozione dell'autobus in panne.