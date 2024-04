"Con il trasloco del Bambino Gesù, a rischio il gattile dell'ex Forlanini"

Il trasloco dell’Ospedale Bambino Gesù all’ex Forlanini, nel municipio XII, preoccupa i volontari del gattile Azalea, gestito dall’omonima associazione e che si trova all’interno del parco della struttura. Quale sarà il futuro dei circa 260 gatti che vivono nell’area dell’ex ospedale? Per chiarire questo punto, il consiglio del municipio VIII ha approvato una mozione presentata dalla consigliera della lista Civica Calenda, Simonetta Novi, per chiedere al sindaco Roberto Gualtieri di interfacciarsi con i soggetti istituzionali coinvolti affinché, nel corso della trasformazione dell'ex Forlanini nella nuova sede dell'Ospedale Bambino Gesù, il gattile Forlanini, presente dagli inizi degli anni Duemila, non debba risentirne.

Le richieste a Gualtieri

"In questi ultimi 28 anni, il Comune di Roma, la Regione Lazio, il Ministero della Salute hanno contribuito economicamente all’organizzazione di Azalea – spiega Novi -. Si tratta dell’unica struttura che ha ben due spazi attrezzati con pavimenti levigati e area all’aperto per la gestione dei gatti neurologici, in modo da garantire un adeguato benessere a questi gatti sfortunati, attraverso personale dedicato. Anche molti veterinari Asl sono preoccupati perché senza Azalea il sistema di accoglienza pubblico e privato convenzionato per gli animali randagi e abbandonati perderebbe un elemento fondamentale per il suo funzionamento. Quello che chiediamo tutti è che non solo non venga messa in discussione l'esistenza dell'oasi felina Azalea ma che si possa aprire un varco nelle mura perimetrali dell'ospedale in modo da rendere la struttura totalmente indipendente. Questo deve essere l'obiettivo di tutti i soggetti istituzionali, Comune di Roma e Regione Lazio cui, secondo la normativa, è demandata la responsabilità dei diritti degli animali nella Capitale".

Il progetto della nuova sede del Bambino Gesù

Giovedì 8 febbraio è stato firmato l'accordo tra il segretario di Stato del Vaticano, cardinale Pietro Parolin, e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano per il trasferimento dell’ospedale Bambino Gesù nei locali dell'ex nosocomio Carlo Forlanini, chiuso e abbandonato dal 2015. Una dichiarazione di intenti che ufficializza quanto per circa un anno è stato oggetto di studio tra le parti. Un percorso quello per il trasferimento dell'ospedale pediatrico partito già con la scorsa legislatura, quando in Regione era assessore alla Sanità Alessio D'Amato.