Chi è Francesca Anna Perri, candidata presidente del XII Municipio per Potere al Popolo

Francesca Anna Perri è nata negli Stati Uniti nel 1954, per poi trasferirsi in Italia e compiere gli studi a Roma dove si è laureata in Medicina e Chirurgia nel 1987. Dal giugno del 2006 è dirigente medico dell'Ares 118, precedentemente per 8 anni titolare di guardia medica dell'Asl Roma H, distretto Ciampino-Marino.

Attiva in politica da sempre, fino ad oggi ha sempre rifiutato di candidarsi per dedicare tutto il suo tempo alla medicina e all'emergenza. Con la pensione, che inizierà il prossimo novembre, Perri ha deciso di impegnarsi in prima persona e in particolare con Potere al Popolo, formazione alla quale ha aderito nel novembre 2017 sposandone i valori socialisti/comunisti che si basano sull'inclusione, il benessere della collettività.