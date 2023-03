Dalla Parrocchia di Nostra Signora di Coromoto la "Fiaccolata per la Pace"

Domenica 16 aprile 2023 alle ore 19:30 si terrà la “Fiaccolata per la Pace” organizzata dall’Associazione, Cipax – Centro Interconfessionale per la Pace.

Il corteo partirà in zona Monteverde dalla Parrocchia di Nostra Signora di Coromoto (Largo Nostra Signora di Coromoto, 2). Collaboreranno alla Fiaccolata diverse Associazioni di quartiere e le Parrocchie del territorio.

La Fiaccolata della Pace partirà dal Largo Nostra Signora di Coromoto e proseguirà per Via di Colli Portuensi e Via di Monteverde. Passerà per Piazza Scotti, via Palasciano, Piazza della Trasfigurazione, Via della Trasfigurazione, Via Jenner, Piazza San Giovanni di Dio, Via Ghislieri fino ad arrivare a Piazza Madonna de La Salette.