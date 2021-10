Municipio XII, è Elio Tomassetti il nuovo presidente: "Questo territorio va ricostruito"

E' Elio Tomassetti, 33 anni, il nuovo presidente del XII Municipio. L'esponente della coalizione di Centrosinistra ha ottenuto il 66,50% dei voti (34.071 preferenze), doppiando l'avversario di Centrodestra Pietrangelo Massaro che si è fermato al 33,50% (17.133 preferenze). Al primo turno, quello del 3 e 4 ottobre, Tomassetti aveva raggiunto il 39,89% mentre Massaro il 27,42%. Di fatto il risultato al ballottaggio non è mai stato in bilico.

"Ricostruiamo il Municipio"

"Un risultato incredibile per una campagna lunga, ma bellissima - ha scritto Tomassetti sul suo profilo Facebook intorno alle 17 di ieri - che ci ha portato nel nostro luogo naturale: in mezzo ai cittadini per le nostre strade e le nostre case. Un grazie infinito a tutti coloro che mi hanno supportato. Come abbiamo iniziato continueremo. Insieme!"

"Sono molto contento - le parole di Tomassetti a Roma Today a margine della festa di Gualtieri a piazza Santi Apostoli - ritengo sia giusto ciò che ha detto Gualtieri questa sera, ovvero che lavoreremo per creare una città inclusiva che riparta dagli ultimi e dai più deboli, soprattutto dando sviluppo e lavoro. Abbiamo una serie di urgenze da trattare nel nostro territorio, ovviamente ci sono delle priorità ma lavoreremo su tutti i temi, non possiamo permetterci di considerare qualcosa più importante di altro. Il nostro è un Municipio da ricostruire nel sociale, nella cultura, nei rifiuti, nella pulizia delle strade, nell'apertura dei beni comuni. Nei primi 100 giorni ci occuperemo di tutto". Poi una battuta conclusiva sulla giunta: "Gli assessori? Entro pochi giorni, sicuramente".

Chi è Elio Tomassetti

Tomassetti è nato nel 1988 a Roma, da sempre residente nel territorio dell'attuale XII Municipio. Laureato in Giurisprudenza, è convinto che il diritto rappresenti la base di quella giustizia sociale che gli è sempre stata tanto a cuore sin da giovanissimo. All'età di 25 anni entra per la prima volta nel consiglio municipale, venendo rieletto per la seconda volta nel 2016. Giornalista iscritto all'albo all'età di 21 anni, ha creato la sua attività di libero professionista nel mondo della comunicazione, in ambito prevalentemente socio-culturale. E' tra i fondatori di Roma Nascosta, realtà che si occupa di organizzare eventi culturali come visite guidate, presentazione di libri e mostre con la finalità di rivalutare le bellezze meno conosciute della Capitale. Fa politica con passione e insieme a questo impegno coniuga le sue attività lavorative nel mondo della libera professione. E' appassionato di trekking e sport all'aria aperta.