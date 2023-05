Addio alla storica edicola di Monteverde: "Ci abbiamo provato, ma ci hanno fatto chiudere"

“Non avrei mai voluto darvi questa notizia ma ci sono riusciti: la storica edicola di piazza Scotti nata nel 1957 e portata sempre avanti da zia Laura e papà deve chiudere”. Con queste parole Claudia Tocci, figlia di Alfredo, ha annunciato la fine della lunga battaglia intrapresa per salvare, appunto, l’edicola che sorge in piazza Scotti, nel cuore di Monteverde Nuovo.

La battaglia per salvare l'edicola di piazza Scotti

Claudia Tocci aveva raccolto il testimone dal padre, morto lo scorso gennaio a 77 anni, dopo oltre 60 di attività, e dalla zia, morta qualche mese prima. Nel 2021 la storia di Alfredo era balzata agli onori delle cronache per la vertenza che riguardava proprio la sua edicola, considerata oltre che un presidio per la piazza anche memoria storica del quartiere.

La licenza gli era stata ritirata, dopo trent’anni di braccio di ferro con le varie amministrazioni comunali e municipali, perché il punto in cui sorge il chiosco viola il regolamento comunale. Si era parlato di spostarlo in altre zone della piazza, ma il progetto di riqualificazione che si è concluso nel 2022 non prevedeva il riposizionamento dell’edicola e una soluzione condivisa non era mai stata trovata.

La notizia della chiusura: "Ci ho provato, ma me lo hanno impedito"

Clienti e amici si erano quindi mobilitati portando avanti una campagna social a colpi di hashtag e selfie corredati dal commento “l’edicola non si tocca’, condivisi sulla pagina Facebook creata appositamente - 'Salviamo l’edicola di piazza Scotti' - e sui gruppi di quartiere. La questione è rimasta in sospeso sino a pochi giorni fa, quando a Laura Tocci è arrivata la conferma che l’edicola deve chiudere.

“Ho provato a mandarla avanti da sola ma me lo hanno impedito - ha scritto martedì sui social per comunicare la notizia a clienti vecchi e nuovi - quindi cari amici, cari clienti da domani ci troverete chiusi”. Nei giorni successivi è quindi iniziato il difficile processo di svuotamento della storica edicola, su cui campeggia un messaggio laconico: “Ci hanno fatto chiudere: grazie a tutti”, firmato Claudia, Alfredo e Laura. Tantissimi i messaggi di vicinanza da parte di chi è cresciuto “comprando figurine e giornalini” da Alfredo, e chi ha “portato i miei figli a fare la stessa cosa”, sottolineando come “piazza Scotti non sarà più la stessa”.