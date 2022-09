Nuova viabilità e aree verdi riqualificate: il progetto "Città in 15 minuti" per Monteverde

Prende forma l’ambizioso piano del sindaco Roberto Gualtieri per rendere Roma più vivibile, accessibile e sostenibile basandosi sul modello “città in 15 minuti”. Cavallo di battaglia in campagna elettorale, incentrato sul principio del consentire a ogni cittadino di raggiungere i principali servizi in massimo 15 minuti a piedi o in bici da casa, al progetto sono già stati assegnati un assessore (Andrea Catarci) e un dipartimento ad hoc, e a dicembre la giunta ne ha approvato le linee guida.

Giovedì è stato fatto un ulteriore passo avanti con la presentazione di 15 progetti, uno per ogni singolo Municipio, propedeutici alla realizzazione del sogno della “Città in 15 minuti”. E al centro ci sono, ovviamente, i trasporti (più sostenibili), e piani per modellare il territorio per fare in modo che tutti i cittadini abbiano le stesse possibilità di accesso alla mobilità pubblica e ai servizi amministrativi, educativi e sanitari.

La scuola di largo Oriani al centro di un riqualificato asse viario

La prima tornata di progetti ha individuato le priorità di intervento nei singoli Municipi per concretizzare il modello della città in 15 minuti. Per ogni Municipio il Comune ha intenzione di stanziare 1,5 milioni, data fine lavori 2026. Nel XII Municipio il Campidoglio ha individuato nel quartiere Monteverde, zona Quattro Venti, il primo focus, mettendo al centro una scuola, l’istituto comprensivo Bixio di largo Oriani, e costruendole intorno una rete viaria su misura.

La scelta non è casuale: l’istituto conta un alto numero di studenti, e l’obiettivo è riqualificare l’asse fino a via del Vascello e alla Casetta Garibaldina, riqualificare via Amadei, una via chiusa che unisce largo Federico Caffè e la stazione Quattro Venti, e riqualificare anche l’area di parcheggio che va da via del Vascello a via San Pancrazio.

Agli interventi sulla mobilità si aggiungono quelli sul verde e gli arredi urbani: il Comune, in collaborazione con il Municipio, ha scelto di concentrarsi sulle aree verdi di largo Oriani e sulla scalinata che collega largo Caffè a via Falda, e che consente di “scendere” dalla zona d Quattro Venti e raggiungere a piedi viale di Villa Pamphili e il parco.

Il progetto "accessorio" del nuovo mercato di San Giovanni di Dio

Nessun accenno invece alla realizzazione di nuovi centri di aggregazione, come accaduto per altri quartieri. Su Monteverde, d’altronde, aleggia da tempo ormai un progetto molto atteso, quello del nuovo mercato di piazza San Giovanni di Dio: dopo la querelle sull’assenza dei fondi nel bilancio 2022 - 4 milioni e 350mila euro - ad aprile il presidente della commissione Commercio Andrea Alemanni aveva parlato di "messa a gara entro il 2022”, rivedendo però alcune parti del progetto originario presentato nel 2020, sotto la giunta Raggi, con il concorso di progettazione vinto dai professionisti Giorgio Scarchilli (mandatario e responsabile del progetto), Alessandro Parena, Damiano Capuzzo e Nicola Braggio.

In piazza San Giovanni di Dio dovrebbero sorgere nuovi box quadrati di 2,5 metri e coperti da pannelli fotovoltaici assemblati in due file da quattro con al centro una piazza, che nelle intenzioni dei creatori del progetto dovrebbe essere "elemento indispensabile nella formazione di dinamiche di integrazione sociale". Ai banchi di ortofrutta e merce alimentare si aggiungeranno bar, food court, uffici, servizi igienici e spogliatoi. Sotto il mercato, un garage per lasciare l'auto, sopra terrazze a disposizione dei cittadini. Un progetto molto ambizioso, redatto in risposta a un’esigenza di riqualificazione del mercato che viene ribadita ormai da anni.