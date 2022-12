"C'è un cinghiale a Villa Pamphilj: Tenete i cani al guinzaglio"

Anche nella zona di Monteverde sono ormai diventati presenza fissa, e alla fine è successo: un cinghiale è stato avvistato mercoledì mattina nel parco di Villa Pamphilj, nello specifico nella zona ovest di Villa Doria Pamphilj, lato via della Nocetta.

A darne notizia è stata l’Associazione per Villa Pamphilj, che ha contattato la polizia locale per segnalare la presenza dell’animale: “Speriamo si possa risolvere senza l’utilizzo di metodi cruenti: non vogliamo ‘i fucili’ dentro a Villa Pamphilj - sottolineano dall’associazione che da anni è impegnata nella cura e nella promozione di uno dei polmoni verdi più grandi e frequentati della Capitale - È inutile dirvi che purtroppo, visti i numerosi avvistamenti, prima i poi ce lo dovevamo aspettare. Adesso questo momento è arrivato e ci auguriamo che non si ripeta”.

L’avvistamento del cinghiale all’interno di Villa Pamphilj arriva a pochi giorni da un altro avvistamento in zona, questa volta in via Folco Portinari, a poche centinaia di metri dall’ingresso dell’ospedale San Camillo-Forlanini. In quel caso si è trattato di una coppia di ungulati, che è stata “scortata” da una pattuglia della polizia locale per evitare che potessero causare problemi alle persone o al traffico. All’interno di Villa Pamphilj, invece, la preoccupazione è principalmente per le tante persone che la frequentano con i cani, da qui la richiesta di tenerli al guinzaglio e di mantenersi a distanza di sicurezza in caso di avvistamento, evitando di avvicinarsi per scattare foto o guardarlo da vicino.

“Dobbiamo solo sperare che questo esemplare, che non ha alcuna colpa, non faccia una brutta fine - concludono dall’associazione per Villa Pamphilj - Occorre mettere in campo ogni possibile intervento affinché non accada mai più, perché la presenza dei cinghiali rappresenterebbe un pericolo enorme per le persone, per i cani e per gli altri animali selvatici che vivono dentro Villa Pamphilj. Tra i provvedimenti da prendere subito: assicurarsi che la chiusura avvenga agli orari stabiliti e non in tarda serata, perché il buio e il silenzio facilitano l’ingresso di questi animali che sono comunque in grado di fiutare la presenza umana a grande distanza”.