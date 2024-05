Le chiese di Monteverde si rifanno il look. Nuovi sagrati per tre parrocchie in vista del Giubileo

La giunta municipale ha approvato i progetti di fattibilità tecnica per riqualificare i sagrati di tre importanti chiese del territorio. In vista del Giubileo a rifarsi il look saranno le aree antistanti della chiesa di San Giulio, di via Francesco Maidalchini, tra via di Donna Olimpia e viale dei Quattro Venti, la chiesa di Santa Maria Madre della Provvidenza in via di Donna Olimpia e la chiesa di Santa Maria Regine Paris a Monteverde.

Il XII Municipio, esteso dalla periferia fino alla spalle della Città del Vaticano, è l'unico territorio che ha previsti tre interventi. Tutti gli altri municipi di Roma, tranne il I e il II che non sono stati compresi nel piano di restyling, ne hanno in agenda due ciascuno. In totale 27, destinati appunto a migliorare i sagrati delle parrocchie romane con nove milioni di euro di fondi giubilari.

"Non parliamo soltanto di sagrati. Sono tutti lavori infatti che saranno eseguiti nelle aree pubbliche antistanti. Parliamo di operazioni di riqualificazione e tessitura urbana di cui gioverà la periferia" ha spiegato lo scorso marzo l'assessore alla partecipazione e alla città dei 15 minuti Andrea Catarci. "E per i municipi sarà una sorta di lavoro consegnato ‘chiavi in mano’ visto che il soggetto attuatore, la società Giubileo2025, dovrà occuparsi di tutto dalla conferenza dei servizi alla messa a gara dei singoli interventi".

Gli interventi concordati, fanno sapere dal Campidoglio, sono comunque il frutto di un’interlocuzione avviata con il Vicariato e con i municipi interessati. Dal confronto è scaturita "una graduatoria di priorità", da cui ha avuto origine l'attuale lista che interessa le 27 parrocchie.