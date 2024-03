Arriva a Roma il primo catasto delle strade. Ecco come funzionerà

Una fotografia istantanea dei 280 chilometri di strade municipali, che suddivide e classifica tutto il reticolo delle vie del territorio. Così si presenta il nuovo "catasto delle strade" nel municipio XII, il primo a Roma. Un progetto realizzato grazie a 165mila euro sbloccati dal parlamentino. "Siamo i primi ad applicarlo sul territorio, una misura che permetterà ai tecnici di semplificare e velocizzare drasticamente i tempi di lavoro" commenta il presidente Elio Tomassetti.

A cosa serve un catasto stradale

Il nuovo sistema informativo sarà molto utile agli uffici del servizio manutenzione stradale perché fornirà una base cartografica e una banca dati aggiornata con una serie di dati importanti per la gestione del patrimonio. Potrà essere utilizzata per la rilevazione delle caratteristiche delle strade e per il calcolo preciso delle loro dimensioni, cosa fondamentale in fase di contabilità e per la gestione in generale degli appalti.

Potranno anche essere estrapolate le sezioni delle sedi viarie e delle relative aree di pertinenza laterali, molto utili in fase di progettazione e per la gestione degli interventi. Potranno essere localizzate in maniera precisa gli interventi eseguiti e da eseguire e si potrà monitorare meglio il territorio, il tutto con risparmio di risorse e riduzione dei tempi di lavorazione. Oltre a dare la possibilità di censire i passi carrabili, quelli autorizzati e quelli irregolari.

A vincere la gara per realizzare il catasto stradale è stata la società Sina Spa, tra i principali player mondiali nel settore delle infrastrutture e secondo operatore al mondo di reti autostradali in concessione. Avvalendosi di una serie di nuove tecnologie, scanner laser, telecamere e fotocamere di nuova generazione, Sina ha redatto la mappatura della rete stradale. Sono quindi stati forniti foto e video ad altissima definizione che andranno poi a confluire nel database del municipio.

Verso il catasto del Comune di Roma

"Il municipio XII ha fatto un lavoro molto importante, ringrazio il presidente Tomassetti e l'assessore ai Lavori pubblici Geraci per aver messo a terra un progetto che esteso a tutti i municipi può aiutare moltissimo nella amministrazione del territorio" ha commentato a RomaToday l'assessora ai Lavori pubblici Ornella Segnalini. "La viabilità comunale è un sistema complesso in cui entrano in gioco tantissime variabili e ambiti di competenza. Mettere a sistema tutte queste informazioni è difficile, non impossibile e fondamentale. Anche il nostro dipartimento si sta dotando del suo catasto strade per avere un quadro ancora più esaustivo di quello attuale che, insieme al sistema di sorveglianza strade, ci consentirà di essere sempre più precisi nella manutenzione".

Il municipio XII ha un'estensione di oltre 70 chilometri quadrati e ha circa 280 km di strade, realizzate principalmente da inizio del ‘900 ad oggi, alcune risalgono allo Stato Pontificio. Di queste 111 chilometri sono di competenza del municipio, 67 sono strade della viabilità principale di competenza del dipartimento Situ, 70 sono strade private e 32 strade consortili. A oggi il dipartimento è intervenuto per il rifacimento di una serie di strade di sua competenza, tra queste la piazzetta del Bel Respiro, via Ottavio Gasparri, via Ettore Majorana, via degli Stradivari, piazza Ippolito Nievo, il primo tratto di viale Trastevere. In programmazione invece ci sono piazzale della Radio, via Leone XIII, via di Donna Olimpia, via Usini, via Volpato, circonvallazione Gianicolense, viale dei Colli Portuensi, via della Pisana.