Case popolari, il municipio Pd a Gualtieri: "Usi il superbonus del Governo per riqualificare gli alloggi"

Sfruttare il superbonus 110% del governo Draghi per riqualificare i 25mila alloggi di edilizia residenziale pubblica della Capitale. A chiederlo è il municipio XII al sindaco Gualtieri. Oggi in Consiglio municipale è stata approvata all'unanimità la mozione delle opposizioni di centrodestra che impegna il presidente Elio Tomassetti a sollecitare il sindaco nella richiesta delle agevolazioni edilizie.

Parliamo di lavori di efficientemento energetico che potrebbero risolvere diversi problemi lamentati dagli inquilini delle case popolari. Infiltrazioni d'acqua, tubature rotte, caldaie che non funzionano. Il dl 24/2020 prevede la possibilità di detrarre il 110% dell'importo speso negli interventi, e per l'edilizia pubblica è stato prorogato fino a giugno 2023.

"Gravi problematiche di mancata manutenzione straordinaria stanno avendo forti ripercussioni sulla vivibilità in sicurezza degli alloggi da parte dei residenti" commenta il capogruppo della Lega in municipio Giovanni Picone, primo firmatario della mozione, in riferimento alle case popolari di via della Consolata, via del Fontanile Arenato, via Giorgio Bo'. "È impensabile oggi non cogliere l'occasione prevista dal decreto rilancio. Il mantra nessuno deve essere lasciato indietro di cui si riempiono la bocca praticamente tutti a sinistra da qui deve partire".

Una mozione simile era stata presentata in Campidoglio già lo scorso mese di aprile dall'attuale presidente dell'Assemblea capitolina Svetlana Celli, allora all'opposizione della giunta Raggi. La richiesta era la stessa: non farsi scappare l'opportunità di riqualificare le case popolari con uno strumento che avrebbe ridotto notevolmente le spese.

Cos'è il Superbonus

Con "il Decreto Rilancio", convertito in legge nel luglio del 2020, è stata incrementata al 110% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute per far fronte a interventi di efficientamento energetico, di installazione di impianti fotovoltaici, di abbattimento di barriere architettoniche e per la riduzione del rischio sismico. Il decreto consente ai privati di effettuare migliorie importanti alla propria abitazione praticamente a costo zero. Una possibilità riservata anche ai soggetti pubblici, come Regione e Comune, che detengono immobili di edilizia economica e popolare.