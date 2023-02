Dalle sostituzioni alle pratiche burocratiche: al via il primo progetto a sostegno dei caregiver

Un aiuto concreto ai caregiver per dare loro sostegno pratico e morale nello svolgimento del loro lavoro e nella vita privata. Il progetto, il primo nel suo genere a Roma, è partito nel Municipio XII grazie a una collaborazione tra i servizi sociali municipali e sette cooperative sociali accreditate nei settori dell’assistenza sociale agli anziani e ai disabili.

Sperimentazione per 267 caregiver

L’iniziativa è finanziata con fondi regionali, e prevede che le cooperative realizzino una serie di attività di “sostegno e valorizzazione del caregiver familiare", secondo le direttive della deliberazione della giunta regionale n. 341 del 2021. Che ha stabilito appunto le linee guida per il riconoscimento della figura del caregiver familiare, la persona che volontariamente, in modo gratuito e responsabile, si prende cura di una persona non autosufficiente o comunque in condizioni di necessario ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé.

Obiettivo della Regione Lazio con l'approvazione della delibera, riconoscere e valorizzare il ruolo del caregiver, tutelandone i bisogni attraverso la programmazione e la realizzazione di specifici interventi e azioni di supporto, tenendo conto anche delle esigenze della persona assistita.

Le iniziative a sostegno dei caregiver

La prima fase, partita a fine dicembre scorso, coinvolge 267 caregiver e proseguirà sino agli inizi di settembre 2023, per poi proseguire sulla base di una nuova procedura di bando. L'intento, come detto, non è soltanto sostenere il caregiver, ma garantire ai loro assistiti vicinanza e continuità nelle cure: le ore disponibili per ciascun caregiver dovranno essere utilizzate per la realizzazione di servizi di informazione e di supporto pratico operativo, come interventi di sostituzione programmata o in emergenza del caregiver familiare, aiuto e sostegno alla cura della persona dell’ambiente personale, attività per lo sviluppo delle competenze dell’autonomia, di accompagnamento e di disbrigo pratiche, cui si aggiunge assistenza nell’accesso ai servizi socio-sanitari.

“In questo modo veniamo incontro alle esigenze del cittadino con strumenti normativi che privilegiano l’attenzione alla persona e sfruttano la territorialità di chi vive e amministra il territorio - ha detto il presidente di Municipio, Elio Tomassetti - Questo servizio è aperto a tutti e già solo nel mese di gennaio ha contato oltre 250 interventi. Grazie a questo progetto finalmente è riconosciuta, anche a Roma, l’importanza della figura del caregiver per la tenuta del tessuto sociale cittadino e si garantisce la dignità che a tale ruolo spetta”.