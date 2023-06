Al Forte Aurelia Antica la riunione della rete nazionale dei siti fortificati

Venerdì 23 giugno presso il Forte Aurelia Antica si è tenuto l'incontro tra i rappresentanti della Rete Italiana dei Siti Fortificati (R.I.Si.Fort), organismo presieduto dal Gen. C.A. Bruno Buratti, Comandante Interregionale dell’Italia Centrale della Guardia di Finanza, e coordinato dall’Arch. Fiorenzo Meneghelli, vicepresindente nazionale dell’Istituto Italiano dei Castelli e presidente sezione Veneto.

L'incontro rientra nelle attività di valorizzazione del campo trincerato di Roma e si pone l'obiettivo di promuovere iniziative comuni per diffondere la cultura e valorizzare il sistema fortificato in Italia. La giornata di oggi è servita all’assemblea dei soci di procedere al rinnovo dell’atto costitutivo (con scadenza triennale) e alla condivisione del sito internet che a breve sarà operativo

Per l'occasione si è svolta una visita guidata all'interno del Forte Aurelia Antica dove dal 2016 la Guardia di Finanza ha iniziato l'opera di riqualificazione e recupero del Forte (sito all’interno della Caserma “Cefalonia Corfù”) al fine di renderlo fruibile e visitabile alla cittadinanza che rientra nel protocollo d’intesa firmato con il Ministero della Cultura che prevede iniziative da realizzare per la tutela, la promozione e la valorizzazione del suo patrimonio storico-artistico, per sostenere e diffondere il profondo legame tra cultura e legalità che costituisce uno degli assi portanti della propria azione.

Tante le autorità che hanno partecipato all'evento: