Residence Bravetta, partita l'ultima fase della demolizione: era attesa da 15 anni

E’ iniziata l’ ultima fase dei lavori di abbattimento relativi all’ex residence di Bravetta. La demolizione è stata avviata il 22 novembre ma la seconda ed ultima fase d’interventi che porteranno al definitivo abbattimento del residence è partita più di recente: il 22 febbraio.

Il sopralluogo per l'avvio degli ultimi abbattimenti

A ribadire l’importanza dell’intervento è stato il sindaco che, proprio in occasione dell’ultimo step di demolizioni, si è recato in visita al cantiere. “Qui nascerà un nido ed un polo dedicato all’infanzia che sarà in grado di ospitare 15 bambini” ha ricordato Gualtieri, elencando le opere che saranno realizzate nel quadrante al posto del vecchio e disabitato residence.

Un ecomostro che deturpava Bravetta

Liberato dagli ultimi occupanti nel lontano 2007, il complesso è rimasto a troneggiare sul quartiere come un simbolo di abbandono. Il suo abbattimento pertanto, come ha premesso l’assessore all’urbanistica Maurizio Veloccia in occasione dell’avvio dei cantieri, rappresenta “un messaggio per tutta la città, perché dimostra che anche le cose incastrate per anni possono essere risolte”. “Con l’abbattimento del secondo comparto – ha aggiunto il sindaco durante il recente sopralluogo - si completerà la demolizione di questo vero ecomostro che deturpava l’intero quadrante: circa 100mila metri cubi di cemento abbandonati da oltre 15 anni”.

In arrivo servizi attesi da anni

A Bravetta non arriverà soltanto un polo dell’infanzia, dotato di area verde attrezzata e previsto all’interno del parco regionale della Valle dei Casali. In sostituzione dell’ex residence sono state infatti progettate abitazioni moderne ed un sistema di piazze e percorsi pubblici che, ha ricordato Gualtieri, sono “completamente integrati con l’area del parco”. Quella avviata si configura pertanto come “un’importante ricucitura dell’intero quadrante”, una riqualificazione pazientemente attesa dai residenti ai quali, in cambio di un ecomostro, verranno finalmente forniti dei servizi pubblici.