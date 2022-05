La nuova vita di Bravetta: ecco i progetti per l'ex residence e il Forte

Lo scheletro dell'ex residence Roma e il Forte Bravetta sono destinati a nuova vita. La giunta capitolina ha approvato due delibere che vanno a toccare il quadrante di Bravetta, nel XII municipio, segnando una svolta - almeno sulla carta, per ora - a due situazioni che si protraggono da decenni.

Al posto dell'ex residence una scuola e una piazza

L'ex residence, al quale sono stati apposti i sigilli nell'aprile 2016 dalla polizia locale di Roma Capitale, da anni versa in condizioni di totale abbandono e a chi transita su via Bravetta appare come un mostro di cemento, all'ingresso della Valle dei Casali. Il sequestro di sei anni fa bloccò un iter di riqualificazione appena iniziato che prevedeva la demolizione degli stabili. Grazie alla delibera, verrà portato a termine il progetto, che porterà innanzitutto nell'area un polo scolastico per 150 bambine e bambini, con annessa una grande piazza. "L'approvazione delle opere pubbliche e la successiva convenzione integrativa - fa sapere inoltre Elio Tomassetti, presidente del XII - faranno ripartire anche la riqualificazione dell'ex residence e la sua riconversione in strutture abitative". L'annuncio era già stato anticipato dal sindaco Gualtieri a gennaio, durante uno dei consueti tour del venerdì nei quartieri della Capitale.

Eventi culturali per Forte Bravetta

Per quanto riguarda Forte Bravetta, un protocollo d'intesa tra il comune e l'agenzia del Demanio permetterà inoltre di destinare l'area a progetti culturali di livello e a trasferire il Forte al patrimonio pubblico comunale. "Alla struttura per la progettazione dell'agenzia del Demanio - aggiunge l'assessore all'urbanistica Maurizio Veloccia - verrà affidata l'elaborazione di uno studio tecnico-urbanistico finalizzato alla predisposizione di un programma culturale di valorizzazione e la realizzazione di indagini tecniche sul forte Ipogeo, che potrà essere destinato alla produzione culturale con laboratori di arte, musica e cinema".

Veloccia: "Cambiamo il volto al quartiere"

La nostra idea - annuncia sempre l'assessore capitolino - è quella di cambiare il volto di questo territorio, recuperando il Forte e le strutture circostanti che oggi, purtroppo, versano in uno stato di profondo degrado e abbandono. Vogliamo che questi spazi diventino il centro di Bravetta: un luogo sicuramente della memoria in ricordo dell'eccidio di partigiani e della storia della Resistenza romana ma, soprattutto, uno spazio di aggregazione immerso nella Valle dei Casali e un hub dedicato alla produzione culturale e i giovani artisti".