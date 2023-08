Imprenditori under 35 e prodotti bio: ecco il futuro del nuovo mercato di Bravetta

Prodotti bio, equosolidali e a chilometro zero. Meglio ancora se venduti da giovani imprenditori under 35. Nel nuovo mercato rionale del quartiere Bravetta, prossimo all'apertura, stanno per essere assegnati i nuovi banchi. Otto postazioni commerciali che verranno occupate da un bar, un panificio, un macellaio, una pescheria, un produttore di cibi biologici, uno di prodotti almeno per il 75% senza glutine, un altro ancora da un laboratorio artigianale non alimentare, dove sarà data priorità a prodotti realizzati con materiali di riciclo, di recupero e naturali. Il bando è stato pubblicato a inizio agosto e le domande potranno essere presentate entro il 16 settembre.

"Sarà un vero e proprio punto di incontro sociale, non solo commerciale" assicura il presidente del municipio XII Elio Tomassetti. Nessuno sbilanciamento sulla data di apertura, che avverrà - è la promessa - "a breve". Lo scorso gennaio sono avvenuti i collaudi finali della struttura, alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri e del presidente Tomassetti. I lavori sono costati circa un milione e centomila euro di fondi comunali e dopo anni di ritardi e attesa da parte della cittadinanza, l'iter, salvo sorprese, sembrerebbe arrivato al termine.

I lavori nel nuovo mercato

Nello specifico la struttura ospiterà quindici banchi, di cui sette sono destinati agli operatori di piazza Visconti, mentre gli altri otto saranno appunto assegnati con il bando appena pubblicato a inizio agosto. A questi si aggiunge anche la zona di carico e scarico merce, aree di parcheggio per gli operatori e gli ospiti del mercato, per le persone con disabilità. L'intera struttura sarà dotata di impianti per i nuovi box, compresi uno fotovoltaico e un solare termico. Non manca un edificio per i servizi igienici, mentre all'esterno sono previste panchine, fioriere e lampioni, adiacenti a un'area verde.

Tra le opere di riqualificazione future, un percorso pedonale che collegherà piazza Visconti al mercato e una riqualificazione dell'area verde, oggi cantiere. In previsione un'adozione da parte di privati o associazioni di quartiere. Le pareti bianche del nuovo mercato saranno messe a bando tra le scuole per realizzare dei murales.