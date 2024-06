Anziana investita a Bravetta: "Non è il primo incidente, subito interventi per limitare la velocità"

Mettere in sicurezza l’attraversamento di via Silvestri dove lo scorso 7 giugno un'anziana di 84 anni, che attraversava con la nipotina di 8, è stata travolta e uccisa da un’auto. A chiederlo all'amministrazione è la Lega del municipio XII. Il tema sarà oggetto di una commissione trasparenza convocata per lunedì 17 giugno. Parliamo delle strisce pedonali che incrociano piazza Biagio Pace, all'altezza del civico 220, dove si sono già verificati altri incidenti. Nel 2020 un'80enne venne investita e perse la vita.

"Ci sono grossi problemi di sicurezza per i pedoni in quel punto" commenta il capogruppo della Lega Giovanni Picone. "Purtroppo ci troviamo oggi a dover commentare un’altra grave perdita che poteva essere evitata se l’Amministrazione avesse preso provvedimenti urgenti. Mentre con le follie delle zone 30 si spendono milioni di euro per rallentare i flussi nelle strade interne, non capiamo perché ancora non ci sia un programma di interventi con presidi di traffic calming sulle vie ad alta percorrenza che hanno uno storico drammatico come in via Silvestri".

La richiesta è quella di individuare strumenti quali dossi o attraversamenti rialzati per limitare la velocità di percorrenza. Un'operazione che potrebbe però risultare più complessa del previsto. Già ad agosto del 2022 la direzione tecnica del municipio XII diede un parere negativo all'installazione di sistemi di mitigazione della velocità sulle strade, come via Silvestri, dove è previsto il passaggio di mezzi del trasporto pubblico locale.

Il parere dei tecnici del municipio

La ragione? "Risulta assolutamente inopportuno - si legge sul parere - attuare misure di moderazione del traffico veicolare per mezzo dei dispositivi in argomento in quanto il transito su un attraversamento rialzato per i passeggeri in piedi all'interno dei veicoli del tpl comporta situazioni di pericolo". La direzione cita poi una circolare del Ministero dove si parla di che "influenza negativa che essi hanno sul transito dei veicoli di emergenza e soccorso".