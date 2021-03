I falchi pellegrini sopra i cieli di Bravetta

Roma Ovest è un vero e proprio paradiso per gli ornitologi: sono tantissime le specie di uccelli che si possono osservare con un po’ di pazienza nelle pianure che dall’occidente di Roma si dirigono verso il mare. Non mancano rapaci come i bellissimi falchi pellegrini; in realtà, ce ne sono in tutta Roma. Aloa e Briciola sono due falchi che hanno nidificato sulle torri del complesso del Buon Pastore, a via di Bravetta; si tratta degli edifici che contengono il liceo scientifico Marcello Malpighi: qui i due falchetti covano affettuosamente e religiosamente le proprie uova.

Proprio grazie ai docenti del Malpighi è stato possibile installare delle webcam che tengono sempre sotto controllo i volatili: “Dal 2014 al vecchio maschio Falcao si è sostituito Briciola, uno dei figli di Aria e Vento”, scrive Ornis Italica, l’associazione di appassionati che monitora i falchi. Altri esemplari di falchi monitorati dall’associazione si trovano all’Acqua Vergine, sul Policlinico Umberto I e nella cassetta nido di Monte Mario. Essenziale per la posa di questi nidi il sostegno di Acea.