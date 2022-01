L'ex residence Bravetta demolito e riqualificato entro giugno 2024

I tre giganteschi scheletri di cemento sono ancora in piedi ma, è la promessa, verranno presto abbattuti e al loro posto nascerà un nuovo complesso con un asilo e una piazza belvedere. È il sindaco Gualtieri ad annunciare il futuro dell'ex residence Bravetta, relitto urbano di Roma ovest da anni abbandonato al degrado. Lo scorso venerdì, durante il tour per il quartiere Bravetta, il primo cittadino ha visitato l'area insieme ai rappresentanti dell'impresa edilizia.

Per procedere con il progetto servirà una nuova convenzione per mettere nero su bianco i cambiamenti delle opere di urbanizzazione, e un anno e mezzo, è la stima, per le realizzare le opere pubbliche, due e mezzo per quelle private. "A giugno 2024 - ha commentato Gualtieri - sarà tutto pronto". Stiamo parlando di un plesso che già prevedeva una demolizione e ricostruzione nel 2016. Il cantiere però si fermò per un sequestro del Tribunale. Il quadrante attende ancora oltre alle nuove palazzine e a un'area finalmente libera dal degrado, le opere pubbliche da realizzare con gli oneri concessori.

Il tour nel quartiere Bravetta

Altra tappa del tour del sindaco lo storico forte Bravetta. "È un luogo straordinario e uno dei 15 forti meglio conservati - ha commentato il primo cittadino - un punto di riferimento per la memoria, visto che qui si svolgevano le fucilazioni, che potrebbe essere valorizzato e messo a servizio del quartiere, ad esempio con un progetto che lo trasformi in un polo culturale e museale che dialoghi anche con la valle dei casali".

Il giro è poi proseguito alla scuola elementare Buon Pastore - IC Puglisi di via di Bravetta, e poi a piazza dei Visconti per un incontro con le associazioni e i comitati di quartiere. "Davanti alla scuola c'è un problema con i marciapiedi - ha aggiunto Gualtieri - li rifaremo subito e poi metteremo in campo un intervento a piazza dei Visconti dove sposteremo i banchi del mercato e riqualificheremo la piazza". Il tour si è chiuso in serata con una visita al parco di via Mario de Renzi, con un incontro tra il sindaco e le realtà di quartiere che si battono per la sua riqualificazione.