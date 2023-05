Cura e sfalcio del verde in via Silvestri

Continua il lavoro di cura e sfalcio del verde nelle strade del municipio XII con un nuovo intervento che si è tenuto lungo via Silvestri, in zona Bravetta.

Oltre agli interventi di cura in via Silvestri il municipio sta lavorando insieme ad AMA per spostare in modo definitivo il parcheggio dei mezzi di pulizia che causano sporcizia e degrado nella zona in questione.

L'intervento, come sottolineato da Elio Tomassetti presidente del municipio, arriva nonostante la scarsità di fondi a disposizione ma questo non ferma la volontà municipale di risanare le condizioni delle diverse strade del territorio.