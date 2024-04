Bravetta senz'acqua, i residenti in fila all'autobotte con taniche e carrelli

In fila davanti all’autobotte all’angolo tra via Bravetta e largo Guidi, lungo la strada allagata, per fare scorta di acqua. Perché nel quartiere manca dalle tre del mattino. E, visto che sul ritorno non ci sono ancora tempi certi, i residenti hanno deciso di portarsi avanti, con i carrellini per la spesa e le borse carichi di taniche e bottiglie da riempire. Ma c’è anche chi porta secchi e innaffiatoi. Secondo quanto riferiscono alcuni residenti ci sarebbe anche un’altra autobotte, posizionata in via Camillo Serafini, che però al momento non avrebbe ancora iniziato a erogare acqua.

Perché il quartiere è senz’acqua

La mancanza d’acqua, dalle prime ore di venerdì 12 aprile, deriva da un guasto idrico sulla carreggiata, che ha allagato la strada, come ha sottolineato la polizia locale intervenuta con il XII gruppo Monteverde. I residenti l’hanno saputo solo dopo diverse ore. La polizia locale ha chiuso via di Bravetta in entrambi i sensi di marcia nel tratto compreso tra via Camillo Serafini e largo Guidi. Atac, invece, ha apportato modifiche di percorso per le linee bus H-98-786Sc-792-n8-n98.

Nessuna certezza sul ritorno alla normalità

Al momento la perdita d’acqua è stata fermata e, come spiega il presidente del municipio XII, Elio Tomasetti, “Acea Areti sta spostando dei cavi elettrici per permettere la sostituzione della tubatura idrica rotta”. E riguardo alle tempistiche “si sta facendo tutto il possibile affinché entro la serata torni tutto alla normalità”. Come riferisce un residente, però, “in molti hanno perso la speranza di veder tornare l’acqua entro stasera, i disagi sono enormi”. Quindi meglio fare scorta.