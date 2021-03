Bravetta, lavori di manutenzione al monumento ai caduti del Forte Aurelio

Lavori di manutenzione, fortemente voluti e finanziati online tramite un crowdfunding promosso dal locale Retake, per il monumento ai caduti del Forte Aurelio: si sono svolti il 17 marzo tramite un contratto affidato a una ditta di marmisti, a valle del nulla osta concesso dalla Soprintendenza Capitolina ai Beni Culturali. L’obiettivo di 400 euro di raccolta fondi online è stato mancato per un soffio, ma questo non ha impedito che i lavori venissero comunque celebrati.

“La piazzetta dedicata ai Caduti di Forte Aurelio è ubicata tra Via di Bravetta e Via dei Gonzaga. Insieme alla fontana del sole, essa costituisce l'ingresso nel quartiere Bravetta Pisana per chi proviene da Piazza di Villa Carpegna. Il progetto di rigenerazione del monumento ai Caduti, che si trova al centro della piazza, è stato immaginato insieme all'ANPI a seguito di un atto vandalico inferto al monumento da parte di ignoti”, si legge sulla pagina della raccolta fondi: “Il progetto ci sta molto a cuore perché la stele onora la memoria dei caduti del quartiere che hanno sacrificato la propria vita per la libertà di tutti”. La colonna è stata installata in zona nel 1969.

L’azione di tutela non si è però esaurita e i comitati guardano alla festività della Liberazione per il prossimo appuntamento: “La ditta”, si legge nel gruppo Retake Bravetta Pisana, “ha ripristinato anche due sanpietrini nel perimetro del monumento e sistemato una pericolosa mattonella scollata sul pavimento della piazza. Gli interventi di lavaggio e rubricatura del monumento saranno a cura della Sovrintendenza che li porrà in opera appena possibile. L'inaugurazione della piazza rigenerata avverrà il prossimo 25 aprile insieme all'Anpi con la deposizione di una corona commemorativa”