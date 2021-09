Chi è Francesca Severi, candidata presidente del XII Municipio per Calenda Sindaco

Francesca Severi ha 51 anni, nata a Roma, è spoata ed è madre di due figli. Cresciuta in oratorio dove ha fatto anche la catechista e ho collaborato con un giornale antimafia di giovani trapanesi, Il Pungolo, per alcuni anni.

Laureata in Economia e Commercio e MBA alla School of Management della Luiss. Durante gli anni del liceo e dell’università ha sempre lavorato, negli anni dell’università in budgeting e pianificazione finanziaria, ricercatrice Censis e ufficio stampa, attività proseguita subito dopo la laurea. Dopo il MBA ha fatto stage aziendali nel marketing e dal 1999 lavora in una società di telecomunicazioni dove ho ricoperto ruoli diversi, dal marketing alle strategie, per servizi digitali e innovativi, come la smart city, il monitoraggio e risparmio energetico e ambientale.

L’impegno civile è re-iniziato con la nascita dei figli, oggi adolescenti, per cui si è impegnata nella scuola come rappresentante di classe e di istituto e nelle associazioni dei genitori.

Membro attivo del comitato del quartiere in cui vive, ha lavorato con altri comitati per ottenere obiettivi comuni. L’impegno politico lo intende come servizio, per lasciare ai ragazzi una città migliore e vivibile di cui possano essere cittadini orgogliosi, e garantire agli anziani la dignità che meritano.