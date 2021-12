Municipio XII, 22 milioni e mezzo di euro a bilancio: ecco come verranno spesi

Manutenzione delle strade, riqualificazione di opere pubbliche e aree verdi sono tra i settori che più beneficeranno delle nuove risorse economiche arrivate in cassa. Una cifra mai vista in municipio XII quella passata dal Campidoglio con il bilancio triennale 2022-2024 che ha previsto un importante aumento dei fondi destinati ai municipi, 12 milioni di euro in più di spesa corrente per i 15 territori della città, in vista del decentramento amministrativo in fieri. Il quadrante compreso tra Monteverde e Massimina è tra quelli che hanno ricevuto di più. Ventidue milioni e mezzo di euro l'impegno di spesa per l'annualità 2022, 2023, 2024. Terzi dopo il V con 25 milioni e 700mila e l'VIII con 33 milioni.

"Iniziamo a dare i primi segnali politici della nuova maggioranza, partendo dai finanziamenti maggiorati per i municipi" commenta il presidente Pd del XII municipio Elio Tomassetti. "Un bilancio che per noi prevede 22 milioni di finanziamenti per opere straordinarie, lavori che dovremmo progettare insieme. Un bilancio che prevederà più fondi per sociale, scuola, sport e cultura".

Gli interventi previsti

Tra le opere finanziate circa 100mila euro verranno impiegati per la messa in sicurezza del Casale di San Pancrazio, o "casetta garibaldina", struttura a pochi metri da villa Pamphilj da anni in stato di abbandono, 750mila alla manutenzione straordinaria di di piazza dei Visconti. E ancora interventi riguarderanno il quadrante periferico di Massimina, via Romano Guerra, il parco Ranelletti e più in generale opere di urbanizzazione per 1 milione e 390mila euro.

Più fondi interesseranno in generale la manutenzione delle strade del municipio. Da via Portuense a viale dei Quattro venti, da via Falconieri a via di Brava, a via di a via di Maccarese per citarne solo alcune. Altri 750mila euro saranno destinati all'installazione di impianti di videosorveglianza per la pubblica sicurezza e per contrastare l'abbandono di rifiuti ingombranti intorno ai cassonetti. Diversi anche gli interventi di manutenzione previsti nelle scuole.

Senza contare il maxi emendamento del Campidoglio che da gennaio, con appositi 10 milioni di euro, aggiungerà ai parlamentini ulteriori risorse. Per il XII sono previsti 600mila euro che andranno destinati a politiche sociali, cultura e al finanziamento di una "festa dello Sport".

Critiche dall'opposizione

"Ringraziamo maggioranza e opposizioni delle quali abbiamo accolto alcuni atti in uno spirito di collaborazione costruttiva" dichiara ancora Tomassetti. Opposizioni che però tengono alta la guardia senza risparmiare critiche. "Il decentramento avviato da questa amministrazione centrale ha portato certamente più fondi a disposizione ma questo potrà essere addirittura deleterio se ciò non coinciderà anche con un potenziamento del nostro ufficio tecnico che soffre da anni di una mancanza di personale" commenta il consigliere leghista Giovanni Picone. "Ci saremmo però aspettati maggiore chiarezza sui fondi a disposizione per il quadrante Bravetta-Pisana ovvero per l'utilizzo degli oneri concessori dell'ex Residence, mentre vediamo fuori dall'azione di governo cittadino alcuni quadranti. C'era altresì la necessità di azioni urgenti sul fronte del verde, della manutenzione delle aree ludiche e delle scuole che invece ritroviamo solo in parte".