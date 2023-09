XII municipio: il piano dei prossimi mesi per il rilascio della carta d'identità elettronica

Le domande per rinnovare e richiedere la Carta d'Identità Elettronica sono in continuo aumento. Per fronteggiare questa grande domanda il municipio XII ha annunciato un gran numero di appuntamenti per i mesi di settembre e ottobre 2023.

Nei prossimi due mesi infatti i cittadini del dodicesimo municipio avranno a disposizone 1.500 nuovi appuntamenti presso gli uffici ammnistrativi. Questo sarà il primo passo per aumentare nel corso dell'anno circa 1000 CIE al mese in modo da garantire un servizio efficente a tutti i romani.

Obiettivo dichiarato del minisindaco Elio Tomassetti è quello di abbattere le liste di attesa per la richiesta del nuovo documento. Queste le sue parole al riguardo: "Un risultato possibile per il grande lavoro in sinergia con gli uffici del nostro Municipio, che ringrazio nella figura del Direttore e di tutti i dipendenti del nostro servizio anagrafico che quotidianamente riescono a far fronte, con professionalità ed educazione, alle tante richieste dei cittadini. Grazie anche alla riorganizzazione interna unitamente ad un’azione congiunta con il Sindaco e l’Assessore al Personale Andrea Cartaci siamo riusciti ad aumentare le unità a disposizione del nostro anagrafico".