Municipio XII, si dimette l'assessora a verde e mobilità Raffaella Neri

Si è dimessa l'assessora a mobilità, verde ed emergenza abitativa del municipio XII Raffaella Neri. Le dimissioni sono arrivate nei giorni scorsi sul tavolo del presidente Elio Tomassetti e la stessa Neri ha annunciato l'addio alla giunta.

"Per motivi professionali ho rassegnato le mie dimissioni" si legge in un lungo post su Facebook di ringraziamenti a colleghi e cittadini. Il mio impegno rimane al servizio del partito che si è avviato verso una nuova fase di profondo cambiamento a tutti i livelli. Ringrazio il segretario Enzo Foschi per avermi permesso di partecipare sin dall'inizio della sua segreteria a questa nuova stagione con l'organizzazione della Festa dell'Unità. Ad maiora".

Pesanti le critiche che arrivano sui fatti dall'opposizione di destra. "I cittadini che non meritano un minuto di più assessori incapaci nel svolgere i loro ruoli istituzionali, che svolgono il loro mandato solo part-time e che occupano posti in Giunta solo in qualità di caselle di correnti politiche" tuona il capogruppo della Lega in municipio Giovanni Picone.

"Quello della Mobilità è un tema troppo importante per questo quadrante e per l'intera città di Roma, gestito malissimo con risultati praticamente nulli sul benessere dei residenti. Dalla Ztl e dal fallimento di tutte le logiche per il collegamento periferie-centro città per concludere con gli ignobili lavori di rifacimento della linea 8. Chiediamo ora al presidente Tomassetti l'urgente rimpasto di giunta, perché alcune deleghe, non solo quelle dell'assessore dimissionario, meritano maggiore attenzione perché già troppo tempo si è perso e già troppi errori sono stati commessi".