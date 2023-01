Monteverde: una targa per ricordare Alfredo, l’edicolante amico di tutti

A una settimana dalla morte improvvisa di Alfredo Tocci, Monteverde ha deciso di ricordare lo storico edicolante apponendo una targa in memoria sua e della sorella in piazza Scotti, dove entrambi hanno venduto giornali, riviste, figurine e altri gadget a intere generazioni.

“In questa edicola storica di Monteverde Nuovo per 70 anni vissero e lavorarono felici Laura e Alfredo Tocci”, si legge sulla targa apposta su un muretto nei pressi dell’edicola. Che è stata recentemente riaperta, dopo la chiusura per lutto e i funerali, dal fratello e dalla nipote di Tocci.

Tocci è morto lo scorso 8 gennaio, una notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno con due cartelli apposti sulla serranda abbassata dell’edicola: “È con immenso dolore che la famiglia annuncia la scomparsa di Alfredo”. Poche, semplici parole con cui il quartiere ha appreso del lutto. I funerali si sono celebrati nel pomeriggio del 9 gennaio nella parrocchia di Nostra Signora di Coromoto, e sono state moltissime le persone che hanno voluto partecipare per salutare per l’ultima volta un uomo diventato un punto di riferimento per intere generazioni.

Tocci, presenza fissa a piazza Scotti dal lontano 1964 insieme con la sorella Laura, scomparsa lo scorso anno, era stato anche il protagonista di una battaglia per salvare la sua edicola. Nel 2021, infatti, era stato di fatto sfrattato: la licenza gli era stata ritirata, dopo trent’anni di braccio di ferro con le varie amministrazioni comunali e municipali, perché il punto in cui sorge l’edicola viola il regolamento comunale. Clienti e amici si erano quando mobilitati portando avanti una campagna social a colpi di hashtag e selfie con l'edicola 'che non si tocca’, condivisi sulla pagina Facebook creata appositamente - 'Salviamo piazza Scotti' - e sui gruppi di quartiere.