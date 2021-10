Colli Portuensi, ancora rubinetti a secco in zona piazza Scotti: "E' un'indecenza"

Dopo il geyser di sabato 9 ottobre a via De Calvi, ancora un disagio dalla scorsa notte a via Viola. Tecnici Acea sul posto per risolvere il guasto

Ancora cittadini a secco nel quadrante di piazza Scotti, in zona Colli Portuensi. Dopo il geyser di sabato all'alba, quando in un'area di cantiere tra via De Calvi e via Crivelli si è rotta una tubatura e sono rimaste senz'acqua le palazzine e i negozi anche in piazza Scotti e via Valtellina, nuovi disagi nella nottata tra domenica 10 e lunedì 11 ottobre.

"Siamo di nuovo senz'acqua?" scrivono sul gruppo Facebook "Noi di Colli Portuense e Dintorni". La risposta è sì. Il guasto stavolta è in via Giacinto Viola e i rubinetti a secco coinvolgono ancora via De Calvi, piazza Scotti e via Ronzoni. "I tecnici sono sul posto - fanno sapere da Acea - l'acqua è stata chiusa per poter intervenire e risolvere il guasto".

Gli abitanti della zona sono esasperati: "Qui andiamo a lavorare, non possono rattoppare da una parte senza pensare che si crei un danno dall'altra a causa della pressione - spiega a Roma Today Cristina Casaldi, residente a due passi da piazza Scotti - . C'è una parte di via De Calvi senza corrente e va avanti col gruppo elettrogeno, inoltre tutta l'area senza acqua compreso il mercato. E' un'indecenza".