VIDEO | Elezioni Municipio III, ballottaggio Marchionne-Petrella sul TMB Salario

Il Municipio III verso il ballottaggio. Al secondo turno, in programma il 17 e 18 ottobre, sarà una sfida tra due veterani del parlamentino di Piazza Sempione: Paolo Marchionne, candidato del centrosinistra che ha ottenuto il 35,33%, e Giordana Petrella, candidata del centrodestra che ha conquistato il 31,46% dei voti.

Nell’intervista a Roma Today i due candidati presidente arrivati al ballottaggio hanno risposto alla domanda su una delle questioni più importanti del territorio: il futuro del TMB Salario, dismesso dall’incendio del dicembre 2018 sul quale sono stati annunciati numerosi progetti tutti però rimasti su carta.

TMB Salario, Marchionne: “Bonifica e spazio al quartiere”

Marchionne spinge per la rimozione delle macerie dall’impianto e per la bonifica ambientale dell’area. “Poi insieme alle persone che si sono mobilitate contro i miasmi e i problemi causati dal TMB bisognerà ragionare sul progetto futuro”. Il candidato presidente vuole che si guardi a forme di restituzione dello spazio al quartiere e alle comunità locali, con servizi “che possano essere utili anche al rilancio della Salaria”.

Petrella e l’appello sul TMB Salario: “Mai più rifiuti”

Sul TMB Salario, il cui futuro appare nebuloso, “l’impegno concreto e imprescindibile - dice Petrella - è mai più trattamento dei rifiuti su via Salaria”. Un quadrante che ancora soffre per i miasmi. “Prima dei progetti annunciati mi assicurerei di questo che - mette in guardia - non è affatto scontato”.