VIDEO | Elezioni Municipio III, ballottaggio Marchionne-Petrella: le proposte dei due candidati su Valmelaina

Il Municipio III verso il ballottaggio. Al secondo turno, in programma il 17 e 18 ottobre, sarà una sfida tra due veterani del parlamentino di Piazza Sempione: Paolo Marchionne, candidato del centrosinistra che ha ottenuto il 35,33%, e Giordana Petrella, candidata del centrodestra che ha conquistato il 31,46% dei voti.

Nell’intervista a Roma Today i due candidati presidente arrivati al ballottaggio hanno risposto alla domanda su una delle questioni più annose del territorio: la piazza dell’ex mercato di Valmelaina, punto di incontro nel cuore del quartiere ma da oltre un decennio ancora area cantiere. C’è ma non esiste come piazza.

Petrella sulla piazza di Valmelaina "fantasma"

Come restituire lo spazio ai residenti del quartiere? L’impegno di Petrella è quello di riprendere in mano le carte della questione, procedere all’acquisizione dello spazio per realizzare i progetti pensati con residenti e commercianti.

La piazza di Valmelaina: la promessa di Marchionne

Marchionne sottolinea come il quartiere negli ultimi anni abbia cambiato volto: dallo spostamento del mercato all’apertura della metro B1. L’impegno è quello di sbrogliare la matassa burocratica, reperire i fondi per rimettere a posto area ludica e sedute al fine di restituire, finalmente, un luogo di incontro a Valmelaina.