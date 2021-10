VIDEO | Elezioni Municipio III, ballottaggio Marchionne-Petrella: le proposte dei due candidati per la movida a Montesacro

Il Municipio III verso il ballottaggio. Al secondo turno, in programma il 17 e 18 ottobre, sarà una sfida tra due veterani del parlamentino di Piazza Sempione: Paolo Marchionne, candidato del centrosinistra che ha ottenuto il 35,33%, e Giordana Petrella, candidata del centrodestra che ha conquistato il 31,46% dei voti.

Nell’intervista a Roma Today i due candidati presidente arrivati al ballottaggio hanno risposto alla domanda su una delle questioni più rilevanti del territorio: la movida di Montesacro con i residenti del quartiere che lamentano da tempo notti insonni e mancato rispetto delle quiete.

Marchionne e la movida di Montesacro: “Patto residenti-gestori locali”

Sulla movida di Montesacro l’obiettivo da perseguire secondo Marchionne è quello di trovare un punto di incontro tra gestori dei locali e residenti, evitando la contrapposizione. Marchionne propone “un patto e una corresponsabilità” su orari, gestione dello spazio pubblico, dei rifiuti e attività culturali per mitigare rumore e decibel troppo alti dopo l’ora di cena. Solo telecamere e presidi delle forze dell’ordine, secondo il candidato presidente, non darebbero il risultato atteso.

Petrella sulla movida: “Disagi legati a mala gestione territorio”

Per Giordana Petrella “i disagi della movida sono legati alla mala gestione di tutta la questione, non si è stati in grado - dice - di mettere a confronto le esigenze dei residenti e dei gestori dei locali”. Tra le soluzioni che vorrebbe mettere in campo la chiusura generalizzata alle ore 2 delle attività. Critica sul progetto di pedonalizzazione di Piazza Sempione “che inevitabilmente aumenterà la movida nel quartiere”.