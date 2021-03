Viadotto dei Presidenti, il Comune lo rende “strada nuova”: lavori per 1,8 milioni di euro 

Lavori al via nell'arteria di collegamento tra Colle Salario e Bufalotta, Meleo: "Negli ultimi due mesi avviati cantieri su 44km di grande viabilità".

Il Viadotto dei Presidenti sarà “strada nuova”. E' partito il cantiere di manutenzione straordinaria sulla strada che collega Colle Salario alla Bufalotta: un’arteria nevralgica che con i suoi 4 chilometri tocca anche Fidene, Serpentara, Vigne Nuove e Talenti.

Viadotto dei Presidenti: lavori da 1,8 milioni di euro

“La manutenzione interessa i tratti ammalorati del viadotto sui suoi 4 km di percorso, per un investimento totale di circa 1,8 milioni di euro. I lavori sono coordinati dal Dipartimento Lavori Pubblici” - ha fatto sapere l’assessora alle Infrastrutture di Roma Capitale, Linda Meleo.

Lavori sul Viadotto dei Presidenti: posta guaina anti pumping

L’intervento di manutenzione è stato avviato negli scorsi giorni dagli interventi all’altezza di via Amalia Bettini e il Viadotto Antonio Segni. “Oltre alle consuete attività di rifacimento stradale, dove andremo a scavare anche 20 centimetri di vecchio asfalto ormai danneggiato, per prolungare la durata nel tempo del manto, stiamo applicando anche una speciale guaina anti pumping per evitare che l’acqua penetri all’interno della strada provocandone un più rapido sfaldamento. Al tempo stesso - ha fatto sapere Meleo - stiamo pulendo le caditoie e ripristinando la regolare funzionalità della rete idraulica”.

Raggi: “Intevento su strada fondamentale”

Manutenzione completa e straordinaria per “una strada fondamentale” che “da molto tempo necessitava di un intervento” - ha aggiunto la sindaca di Roma, Virginia Raggi. nel corso degli anni un declino inesorabile tra tombini rubati e reinstallati dopo anni, buche, avvallamenti e piccoli interventi tampone. “Stiamo pulendo le caditoie, rinnoviamo anche la segnaletica per rendere più visibili e sicuri gli attraversamenti pedonali. Presto - ha scritto la prima cittadina sulla propria pagina Facebook - diventerà un’altra #StradaNuova della nostra città”.

Strade, Meleo fa i conti: “In soli due mesi rifatti 44km di grande viabilità”

“Con questo intervento - ha tenuto a sottolineare Meleo - siamo arrivati ad aver aperto in soli due mesi e mezzo, cantieri di manutenzione straordinaria per circa 44 km di strade di grande viabilità”.