Sì alla tutela della via di Francesco: il municipio ordina di aprire anche i tratti privati

L’obiettivo è quello della tutela e valorizzazione della Via di Francesco, l'itinerario di pellegrinaggio che unisce i luoghi della dedizione al Santo di Assisi. Un cammino di importanza nazionale, incluso nell’ “Atlante Nazionale dei Cammini” e certificato da Ministero e Regione Lazio, che attraversa da nord a sud il territorio del Municipio III. Per questo Piazza Sempione ha ordinato l’apertura del cammino anche nei tratti privati.

L'ordinanza del Municipio III sulla via di Francesco

L’ordinanza n.1 del 2023 attesta il notevole interesse del cammino e dispone che sulle strade interessate dalla Via di Francesco all’interno della Riserva Naturale della Marcigliana, che in alcuni tratti risultano strade private aperte al pubblico, sia garantito il libero transito pedonale ai pellegrini/viandanti che la percorrono. Una firma che dà seguito ad un impegno preso ormai anni fa. Dal 2019 il Municipio III è infatti impegnato come soggetto costituente, insieme ad altri Comuni interessati dal percorso laziale del cammino, nell’Accordo di Programma per la valorizzazione della Via di Francesco.

"Cammino valorizza Riserva Marcigliana"

“La Riserva Naturale della Marcigliana rappresenta il principale polmone verde e area agricola del Municipio, una porzione di Agro Romano di inestimabile valore che racchiude in sé realtà naturalistiche, storiche, socioculturali e produttive di notevole rilevanza e il fenomeno di sviluppo dei cammini di interesse religioso e naturalistico - hanno sottolineato il presidente del Municipio III, Paolo Marchionne, l’assessore alle Politiche Ambientali, Matteo Zocchi e la capogruppo Pd, Simona Sortino - può contribuire a valorizzarla promuovendo un turismo sostenibile e di qualità, favorendone la fruizione e la conoscenza, soprattutto da parte di tutti i pellegrini camminatori provenienti da ogni parte del mondo”.

Affidata al III Gruppo di Polizia Locale la notifica a tutti i proprietari e conduttori, frontisti dei tratti privati di via di Valle Ricca, via di Santa Colomba e via di Tor San Giovanni, dell’ordinanza. “Vigileremo - sottolineano da Palazzo Pubblico - affinché sia rispettata.”