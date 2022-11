Un milione di euro per la strada dove un masso crollato sfiorò passante

Il Municipio III ha deciso di stanziare circa un milione di euro per la messa in sicurezza di via Eugenio Chiesa: 200 mila euro da spendere quest’anno, altri 800 mila nei prossimi due.

Un milione di euro per via Eugenio Chiesa

“Un obiettivo a cui ci siamo dedicati con impegno, sostenendo il lavoro della consigliera Marta Marziali, ma soprattutto una vittoria per i cittadini, che da tempo chiedevano alle istituzioni di intervenire in modo concreto per risolvere le criticità di questo quadrante della città" - hanno commentato i consiglieri capitolini di Italia Viva, Valerio Casini e Francesca Leoncini, dopo l'approvazione da parte della Giunta Municipale di Piazza Sempione del Piano di Investimenti 2022-2024.

La strada dove crollò masso sfiorando passante

La strada in questione è quella al Nuovo Salario dove tre anni fa dalla collinetta sovrastante crollarono sul marciapiede alcuni massi, uno dei quali sfiorò un passante. Tanta paura ma, fortunatamente, nessuna conseguenza.

“Era un masso di 400 chili” - ricordano Casini e Leoncini. “Da allora, però, passaggio interdetto, transenne e tanti disagi, non solo per i residenti. Grazie all'approvazione di questa delibera, con cui si riconosce la natura geologica del problema e si finanzia un'azione di contenimento mirata, possiamo finalmente mettere in cantiere la riqualificazione dell'area e restituirla ai cittadini".